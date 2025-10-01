Scharfe Waffen, Geldzählmaschine und viel Kokain – vier Dealer in Haft

Die Polizei hat vier mutmaßliche Drogendealer festgenommen und ihre Wohnungen durchsucht. Dabei stellten die Beamten neben scharfen Schusswaffen und einer Geldzählmaschine auch über 34 Kilogramm Kokain sicher.

Die Ermittlungen des Drogendezernats führten zunächst zu drei Männern im Alter von 31, 34 und 49 Jahren, die verdächtigt werden, Kokain im großen Stil gehandelt zu haben. Der 31-Jährige soll als Kurier die Drogen ausgeliefert haben, während seine Komplizen die Substanzen lagerten.

Schusswaffen und mehrere Kilogramm Kokain sichergestellt

Anfang Juli wurde der 49-Jährige bereits festgenommen. In seiner Wohnung in Winterhude stellten die Beamten rund 4,5 Kilogramm Kokain und drei scharfe Schusswaffen sicher.

Ende August wurden im Rahmen der Ermittlungen die Wohnungen des 31- und 34-Jährigen in Hausbruch, Lokstedt, Jenfeld und Neugraben-Fischbek durchsucht. Dabei stellten die Beamten 30 Kilogramm Kokain sicher, und beide Männer wurden festgenommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Zöllner finden 400 Kilo Kokain in Sporttaschen – zwei Tatverdächtige in Haft

Nach Auswertung der Beweise geriet ein weiterer 32-jähriger Mann in Verdacht, als Koordinator des Drogenhandels tätig gewesen zu sein. Am 15. September wurde er durch das SEK in Hausbruch festgenommen. Alle vier Beschuldigten sitzen nun in Untersuchungshaft.