Mann bricht in Herbertstraße bei Schäferstündchen zusammen – Notarzt im Einsatz

Ein Rettungswagen transportierte den Mann in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: RUEGA

  • St. Pauli

Bordell-Besuch endet dramatisch – Notarzt rückt zur Herbertstraße an

In einem Bordell auf St. Pauli ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem medizinischen Notfall gekommen: Ein Mann brach während eines Schäferstündchens zusammen – ein Notarzt musste anrücken.

Der Einsatz ereignete sich gegen 0.50 Uhr an der weltberühmten Herbertstraße. Aus einem Bordell dort wurde über den Notruf gemeldet, dass ein Mann zusammengebrochen sei. Laut Feuerwehr handelte es sich dabei um einen Krampfanfall.

Medizinischer Notfall in Bordell – Mann kam in Klinik

Ein Rettungswagen und ein Notarzt rückten an und sorgten mit ihrem Einsatz für eine kurzzeitige Unterbrechung der „geschäftlichen Vorgänge“ vor Ort. Der Mann, bei dem Lebensgefahr ausgeschlossen werden konnte, kam vorsichtshalber in eine Klinik.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

