Sattelzug stürzt auf die Seite – Großeinsatz

Am Kleinen Grasbrook ist es am Freitagmorgen zu einem folgenschweren Unfall mit einem Lkw gekommen. Der mit einem Container beladene Lastzug kippte in einer Kurve um. Der Fahrer wurde dabei verletzt.

Gegen 10.30 Uhr wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften, darunter auch der Feuerwehrkran und ein Notarzt, zum Reiherdamm gerufen. In einer kurvigen Brückenabfahrt zum Veddeler Damm war ein mit einem Überseecontainer beladener Sattelzug auf die Seite gekippt.

Feuerwehr befreit verletzten Lkw-Fahrer

Die Feuerwehr befreite den verletzten Fahrer aus der Kabine, danach kam er in eine Klinik. Die Polizei hat den Bereich um die Unfallstelle abgesperrt. Dadurch kommt es zu Behinderungen von und nach Waltershof. Zur Stunde wird geklärt, ob der Havarist durch die Feuerwehr oder durch eine Fremdfirma aufgerichtet wird.