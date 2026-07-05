In einer Müllverbrennungsanlage tritt Salzsäure aus – doch die Feuerwehr weiß einen Weg, die Gefahr zu stoppen.

Großeinsatz der Feuerwehr im Hamburger Hafen: In einer Müllverbrennungsanlage in Altenwerder ist am Samstagabend gefährliche und hochgradig giftige Salzsäure ausgetreten. Die Kräfte konnten nur mit speziellen Schutzanzügen vorrücken.

Derartige Einsätze der Feuerwehr gestalten sich aufgrund der dynamischen Lage als besonders schwierig. Mehrere spezielle Gefahrguteinheiten wurden für den Einsatz aus Hamburg mobilisiert. Der Bereich wurde umfangreich und weitgehend abgesperrt. Vor Ort richtete die Feuerwehr einen kleinen Einsatzstützpunkt ein.

Hamburger Hafen: Wasserwand gegen Dämpfe

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Mit Schutzanzügen begutachteten die Retter die Lage am Austrittsort. Anschließend sorgten sie mit Löschwasser für sogenannte Hydroschilder; eine Wasserwand, die eine Ausbreitung der durch den Austritt entstandenen Dämpfe stoppen sollte.

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Betroffene Behälter wurden abgeschiebert und gesichert. Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand.

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Was den Austritt der Salzsäure auslöste, ist noch unklar. Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz werden den Vorfall prüfen. Insgesamt waren mehr als 100 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz.