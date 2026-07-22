In Hammerbrook ist es am Mittwochmittag zu einem aufwendigen Gefahrguteinsatz der Feuerwehr gekommen. In einem Paketwagen war Salzsäure ausgelaufen. Der Fahrer geriet dabei mit der ätzenden Flüssigkeit in Kontakt und wurde verletzt.

Zu dem Einsatz kam es gegen 11.50 Uhr an der Straße Sachsenkamp. Dort war in einem Auslieferungsfahrzeug ein Paket beschädigt worden, in dem sich Behälter mit Salzsäure befanden.





Anzeige

Fahrer mit Verätzungen an den Händen in Klinik

Der Auslieferungsfahrer war mit den Händen mit der Flüssigkeit in Kontakt geraten und zog sich Verätzungen zu. Er wurde vom Notarzt versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: Autofahrer muss wegen Fußgänger bremsen – dann sehen beide rot

Um weitere Gefahren abzuwehren, mussten Feuerwehrleute in speziellen Schutzanzügen den Wagen entladen und kontaminierte Pakete sichern. Eine aufwendige Arbeit, die mehrere Stunden dauerte. Auch gegen 14 Uhr war der Einsatz noch nicht beendet. Rund 45 Einsatzkräfte waren vor Ort.