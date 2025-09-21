S-Bahnhof Reeperbahn: Frau stürzt Treppen hinunter

Schreckensmoment am S-Bahnhof Reeperbahn (St. Pauli): Eine Frau (69) ist am Samstagmittag dort die Treppen in Richtung Gleise hinuntergestürzt und war zunächst nicht richtig ansprechbar.

Sie sei liegen geblieben und habe über Schmerzen geklagt, als eine Streife der Bundespolizei sich ihrer annahm, so Sprecher Rüdiger Carstens. „Eine Kopfplatzwunde war sichtbar“, sagte er.

Verletzte Frau: Hund kommt ins Tierheim

Die Beamten hätten beruhigend auf die Verletzte eingeredet, ehe Rettungssanitäter übernahmen, sie versorgten und in ein Krankenhaus brachten. Carstens: „Nach jetzigem Sachstand wird sie dort wohl mehrere Tage medizinisch versorgt werden müssen.“

Die Frau war beim Sturz nicht allein unterwegs, sondern mit ihrem Hund, den sie an der Leine führte. Der Mischling kam zunächst mit zur Bundespolizei-Wache in Altona, später habe man eine Unterbringung im Tierheim Süderstraße arrangiert, so Carstens weiter. (dg)