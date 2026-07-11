Zuerst befriedigt sich ein Mann öffentlich auf dem Bahnhof, dann steigt er in die S-Bahn – Eine Kamera am Bahnhof zeichnet alles auf.

Am S-Bahnhof in Othmarschen wurde der Täter gefasst. (Archivbild) picture-alliance/ dpa | Ulrich Perrey

Am Freitagnachmittag ist es am S-Bahnhof Sülldorf zu einem widerlichen Zwischenfall gekommen. Ein Mann hat sich öffentlich befriedigt. Gegen ihn wird nun Anzeige erhoben.

Gegen 16 Uhr soll sich ein 28-jähriger Mann am S-Bahnhof Sülldorf öffentlich befriedigt haben. Nach Angaben der Polizei soll er dabei durch ein Glasfenster des Wartehäuschens zielgerichtet auf zwei Frauen im Alter von 37 und 43 Jahren geschaut haben.

Nachdem er seine Tat vollendet hatte, stieg der Tatverdächtige in eine S-Bahn der Linie S1 in Richtung Berliner Tor und verließ den Tatort.

Anzeige

Tat konnte durch Videoaufzeichnungen verifiziert werden

Die beiden geschädigten Frauen setzten einen Notruf ab. Daraufhin konnte die Bundespolizei die betroffene S-Bahn am S-Bahnhof Othmarschen stoppen und den Tatverdächtigen festnehmen.

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: Schlägerei in Gaststätte eskaliert: 79-Jähriger stirbt

Durch Videoaufzeichnungen am S-Bahnhof Sülldorf konnten die Schilderungen der beiden Frauen bestätigt werden. Gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren wegen der Straftat „Erregung öffentlichen Ärgernisses“ eingeleitet. Nach Angaben der Polizei hat der mutmaßliche Täter die Tat bereits eingestanden, jedoch ohne sie zu erklären. Nach Durchführung der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aus der Wache entlassen. (kla)