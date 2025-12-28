Bepöbelt und mit dem Tod bedroht: Polizei schnappt europaweit gesuchten Straftäter

Am frühen Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertags hat die Bundespolizei am S-Bahnhof Reeperbahn einen 41-jährigen Mann festgenommen, weil er einen Fahrgast bedrohte. Dann kam heraus: Der Mann wird europaweit per Haftbefehl gesucht.

Der 41-Jährige beleidigte an der Bahnstation Reeperbahn einen 21-Jährigen und bedrohte ihn schließlich mit dem Tod. Der junge Mann bat eine Streife der Bundespolizei um Hilfe, die zufällig in der Nähe war.

41-Jähriger sitzt jetzt in Untersuchungshaft

Die Beamten kontrollierten den 41-Jährigen. Dabei kam heraus: Gegen den Mann liegt ein europäischer Haftbefehl aus Polen vor. Er wird dort wegen versuchten Einbruchs und Drogenbesitzes gesucht – und muss noch eine Haftstrafe von einem Jahr und fünf Monaten absitzen.

Die Beamten brachten ihn ins Bundespolizeirevier nach Altona. Ein Alkoholtest ergab: 0,6 Promille. Danach ging es für den Gesuchten direkt weiter in die Untersuchungshaft. Außerdem läuft jetzt auch in Hamburg ein Verfahren gegen ihn, wegen Bedrohung und Beleidigung. (mp)