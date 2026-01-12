Stromschiene vereist: S-Bahnen bleiben zwischen zwei Haltestellen liegen

Ein Alptraum im Feierabendverkehr: Drei S-Bahnen sind gegen 15 Uhr zwischen zwei Haltestellen liegen geblieben. Hunderte Menschen saßen mehr als zwei Stunden in den Waggons der Bahnen fest. Die Strecke ist inzwischen wieder fast normal befahrbar.

Ein Zug der Linie S3 ist laut der Deutschen Bahn auf der Fahrt in Richtung Pinneberg zwischen den Haltestellen Elbbrücken und Hammerbrook liegen geblieben. Grund für den Ausfall auf freier Strecke war eine vereiste Stromschiene. In der Bahn befanden sich mehr als 500 Personen.

Zwei weitere Bahnen blieben daraufhin ebenfalls liegen, da der Strom an der Strecke abgestellt wurde. Wie viele Menschen insgesamt betroffen waren, ist nicht klar.

S-Bahn Hamburg: Strecke weiter teilweise gesperrt

Wie ein Sprecher der Bundespolizei erklärte, wurde wegen des Winterwetters darauf verzichtet, die Bahnen auf freier Strecke zu evakuieren: Unter den Fahrgästen waren kleine Kinder und Personen im Rollstuhl, die man bei 30 Zentimeter Schnee und Glätte nicht aus den Waggons holen wollte.

Das könnte Sie auch interessieren: Millionen-Modernisierung: Vom S-Bahn-Schmuddelkind zum Vorbild für Hamburg

Stattdessen fuhr eine der Bahnen, die sich näher an der Station Hammerbrook befand, aus eigener Kraft dorthin weiter. Eine zweite konnte zu den Elbbrücken zurückfahren. Bei der Bahn, die als erste liegengeblieben war, wurden die Bremsen gelöst und das Gefälle der Fahrtrichtung genutzt – sie rollte auch ohne Strom zurück zu den Elbbrücken.

Die S-Bahn blieb auf freier Strecke liegen - sie soll nun zurück zur Station Elbbrücken geschleppt werden. News5/René Schröder Die S-Bahn blieb auf freier Strecke liegen.

Die Vollsperrung der S-Bahn-Strecke wurde inzwischen aufgehoben, allerdings fahren die S-Bahnen Richtung Pinneberg derzeit ohne Halt an der Station Elbbrücken.