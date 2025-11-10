Polizei-Einsatz! Darum hielt die S-Bahn nicht an dieser Station
Bahnfahrer dürften sich Montagmorgen gewundert haben: Denn an der S-Bahn-Station Rübenkamp fuhr die S1 für einige Minuten einfach durch.
Grund war ein Polizeieinsatz gegen 10.45 Uhr. Nach Zeugenaussagen sollen zwei Männer einen E-Scooter gestohlen und mit diesem in Richtung der S-Bahn-Station geflüchtet sein. Damit sie nicht mit der Bahn entkommen, ließ die Polizei die Züge rund zehn Minuten lang durchfahren.
Die Verdächtigen wurden kurz darauf gefasst, ihre Personalien aufgenommen. Ob tatsächlich ein Diebstahl vorlag, wird noch geprüft. (apa)
