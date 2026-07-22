Die Tat geschah in einem ICE, der in den Hauptbahnhof eingefahren war. (Symbolfoto) RÜGA

Sie waren gerade erst in Hamburg angekommen – und wurden schon Opfer eines Diebstahl. In einem ICE hatte ein Mann der Familie aus Nordrhein-Westfalen Dienstagnachmittag einen Rucksack entwendet. Bundespolizisten nahmen ihn kurz darauf fest.

Der Vorfall ereignete sich laut einem Sprecher der Bundespolizei gegen 13.35 Uhr in einem ICE, der in den Hauptbahnhof eingefahren war. Dort stellte eine Familie den Verlust ihres Rucksack fest und brachte den Verlust an der Sicherheitswache zur Anzeige.

Super-Recognizer erkennt Dieb wieder und nimmt ihn fest

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Auf umgehend durchgeführten Sichtungen der Bilder aus der Überwachungskamera konnten die Beamten den Täter erkennen und fahndeten nach ihm. Einer der Polizisten, ein Super-Recognizer, erkannte den Täter kurz darauf im Umfeld des Bahnhofes wieder und nahm ihn fest.

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Bei ihm wurde der gestohlene Rücksack, in dem sich hochwertige Elektrogeräte befanden, sichergestellt und konnte der Familie übergeben werden.



