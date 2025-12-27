mopo plus logo
Unfall mit einem Taxi

Auf der Straße Eilenau in Eilbek prallte ein Taxi mit einem Pkw zusammen Foto: André Lenthe

  • Eilbek

Rote Ampel ignoriert? Auto prallt in Taxi

Unfall nach den Weihnachtsfeiertagen: In Eilbek ist am Samstagabend ein Pkw mit einem Taxi kollidiert, wobei der Taxifahrer verletzt wurde.

Es krachte gegen 19.05 Uhr an der Straße Eilenau im Stadtteil Eilbek, an der Ecke Richardstraße. Wie es zu dem Unfall kam, wird nun ermittelt.

Nach ersten Erkenntnissen missachtete ein aus der Richardstraße kommendes Fahrzeug offenbar das Rotlicht und kollidierte mit einem entgegenkommenden Taxi. Der Taxifahrer wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Informationen zum Unfallhergang liegen am Samstagabend noch nicht vor.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

