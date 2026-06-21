Wieder ein Unfall mit E-Scooter: Zwei junge Männer werden in Eimsbüttel von einem Taxi erfasst und teils schwer verletzt.

Schwerer E-Scooter-Unfall in Eimsbüttel: Zwei junge Männer sind am Samstagabend von einem Taxi erfasst worden. Die beiden waren gemeinsam auf einem Roller unterwegs und hatten zuvor eine rote Ampel missachtet.

Zu dem Unfall kam es gegen 23.55 Uhr an der Fruchtallee in Höhe Eppendorfer Weg. Zwei 19-Jährige waren gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen überquerte der Fahrer die Fruchtallee trotz rot zeigender Ampel.

Schwere Kopfverletzung – E-Rollerfahrer mit Notarzt in Klinik

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Ein Taxifahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die beiden Teenager. Einer von ihnen zog sich eine Kopfverletzung zu und wurde mit dem Notarzt in eine Klinik gebracht.





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Sein Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sperrte die Kreuzung in Fahrtrichtung stadtauswärts vollständig, der Verkehr wurde umgeleitet. Das Verkehrsunfallteam hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Der Taxifahrer erlitt einen Schock, blieb aber vor Ort.