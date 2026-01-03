Rohrbruch: Viel befahrene Straße in Hamburg gesperrt – Haushalte ohne Wasser

Schlechte Nachrichten für Autofahrer und Anwohner: Die viel befahrene Kollaustraße in Niendorf ist am Samstag komplett gesperrt worden. Grund ist ein Wasserrohrbruch, von dem zahlreiche Haushalte betroffen sind.

Der Asphalt brach in Folge der Unterspülung auf, mehrere Löcher klaffen in der Straße, die großflächig abgesackt wirkt. „Daher mussten wir in Absprache mit der Hamburger Polizei die gesamte Breite der Kollaustraße sperren lassen, weil wir den Verkehr nicht gefährden und Schlimmeres verhindern möchten“, so eine Sprecherin von Hamburg Wasser zur MOPO. Fahrzeuge könnten wegen möglicher Hohlräume durch den Asphalt brechen.

Rohrbruch in Niendorf: Notversorgung geplant

Man wolle so schnell wie möglich den Schaden begutachten und die Stelle freilegen. Sobald man weiß, wie groß der Schaden sei, könne man eine Aussage zur Dauer der Behebung treffen. Man arbeite mit Hochdruck an einer Lösung, so die Sprecherin weiter.

Das könnte Sie auch interessieren: Liveticker zum Wintereinbruch in Hamburg: Viele Unfälle, Einschränkungen bei Bussen und Bahnen

Durch den Wasserrohrbruch ist die Versorgung sämtlicher Haushalte an der angrenzenden Papenreye zwischen den Hausnummern 1 und 33 unterbrochen. Eine Notversorgung ist in Planung. Die Polizei leitet derweil den Verkehr auf der Kollaustraße um. Es kommt derzeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (dg)