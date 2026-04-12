Riesige Rauchwolke an den Elbbrücken – Zugverkehr eingestellt

An den Elbbrücken ist ein Boot in Flammen aufgegangen. Eine riesige Rauchwolke zog über die Elbbrücken und die dortige Bahntrasse. Der Zugverkehr wurde unterbrochen.

Zu dem Einsatz kam es gegen 14.15 Uhr am Kirchenpauerkai. Die Feuerwehr ist mit mehreren Löschfahrzeugen und einem Feuerwehrboot im Einsatz. Ob es Verletzte gab, ist bislang nicht bekannt. Der Eigentümer des Bootes soll sich nach ersten Informationen mit einem Sprung ins Wasser gerettet haben. Er kam vorsorglich in eine Klinik.

Polizei und Feuerwehr rückten mit einem Großaufgebot aus. Alexander Palm Polizei und Feuerwehr rückten mit einem Großaufgebot aus.

Bundespolizisten ließen den Bahnverkehr sperren. Laut einem Sprecher wurde auch der nahe dem Brandort gelegene S-Bahnhof Elbbrücken wegen der massiven Rauchentwicklung geräumt. Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen zurzeit die Flammen. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Um kurz vor 15 Uhr war der Brand gelöscht. Auch der Zugverkehr wurde wieder freigegeben.

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