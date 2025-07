Riesige Rauchsäule: Großfeuer in Billbrook ausgebrochen, Feuerwehrmann verletzt

Die massive schwarze Rauchsäule ist aus kilometerweiter Distanz sichtbar: In dem Entsorgungsunternehmen Veolia an der Werner-Siemens-Straße in Billbrook steht am Dienstagabend eine Lagerhalle in Vollbrand. Die Feuerwehr ist seit 20.15 Uhr mit einem Großaufgebot vor Ort und kämpft derzeit darum, ein Überspringen der Flammen auf weitere Gebäude zu verhindern.

Auslöser soll Plastikmüll sein, der auf einem Förderband zwischen zwei Hallen in Brand geraten ist. Bereits einige Stunden zuvor, am frühen Abend, war die Feuerwehr zu einem ersten Brand auf dem Gelände alarmiert worden: In einer Schredderanlage war es zu einem Feuer gekommen, das rasch gelöscht werden konnte.

Wenig später erfolgte eine erneute Alarmierung – diesmal wegen brennenden Mülls in einer weiteren Anlage. Diesmal eskalierte die Lage: Die gesamte 250 Quadratmeter große Halle stand schließlich in Flammen.

Das könnte Sie auch interessieren: Wildunfall bei Hamburg: 16-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

75 Feuerwehrleute und drei Löschzüge sind am späten Dienstagabend im Einsatz, freiwillige Feuerwehren unterstützen bei der Wasserversorgung. Ein Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr musste wegen einer Rauchvergiftung behandelt werden, wie der Lagedienst berichtet. Auch die immer noch hohen Temperaturen erschweren die Löscharbeiten: Die Retter mit schwerer Atemschutzausrüstung sind schnell erschöpft und müssen immer wieder abgelöst werden.

Laut Lagedienst werden sich die Löscharbeiten noch bis in die Nacht zu Mittwoch erstrecken, da besonders die Nachlöscharbeiten bei einem solchen Großbrand zeitaufwendig sind.