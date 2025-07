Riesen-Rauchwolke im Berufsverkehr: Auto brennt aus

Aufregung auf der Hauptverkehrsader zwischen Langenhorn und Fuhlsbüttel am Donnerstagmorgen: Im Bereich der Kreuzung von Langenhorner Chaussee und Flughafenstraße ist ein Pkw während der Fahrt in Brand geraten.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 8.15 Uhr alarmiert. Als sie eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum des Ford. Eine riesige Qualmwolke zog über die stark befahrene Straße.

Front des Vans ausgebrannt

Das Feuer war zwar schnell gelöscht, der Wagen aber nicht mehr zu retten: Die Front des Vans brannte völlig aus – Totalschaden.

Außerdem wurde der in der Nähe fließende Raakmoorgraben in Mitleidenschaft gezogen: Laut Feuerwehr flossen Löschwasser sowie Öl in den Bach und bildeten Schlieren auf dem Gewässer. Um den Umweltschaden einzudämmen, legte die Feuerwehr zwei sogenannte Ölschlängel aus, um die Schadstoffe von der Wasseroberfläche aufzunehmen.