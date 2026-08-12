Polizei
Riesen-Ast droht auf Häuser zu stürzen: Feuerwehr stundenlang im Einsatz
Mit Kran und Drehleiter war die Feuerwehr am Mittwoch stundenlang in der Bärenallee im Einsatz. Dort drohte ein großer Ast auf zwei Gebäude und die Straße zu stürzen.
Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, war zunächst ein Baumgutachter vor Ort. Dieser bestätigte die akute Gefahr durch den absturzgefährdeten Ast. Gegen 11.45 Uhr wurde daraufhin die Feuerwehr informiert.
Feuerwehrkräfte sägten von Drehleiter aus
Weil der betroffene Ast besonders groß und schwer war, rückte die Feuerwehr neben mehreren Einsatzfahrzeugen auch mit ihrem großen Mobilkran an. Der Kran sicherte den Ast, während Einsatzkräfte von der Drehleiter aus begannen, ihn Stück für Stück abzusägen.
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Bis zu 14 Feuerwehrleute waren im Laufe des Einsatzes vor Ort. Erst rund fünf Stunden später war der Ast vollständig abgesägt und in kleinere Stücke zerteilt. Dann konnte die Feuerwehr wieder abrücken.