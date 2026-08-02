Der Rettungswagen war mit Sonderrechten unterwegs, als es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Wie es zu der Kollision kommen konnte.

Ein Rettungswagen ist am Sonntagnachmittag auf einer Einsatzfahrt mit Blaulicht in Billbrook in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. HamburgNews/NA

Ein Rettungswagen ist am Sonntagabend auf dem Weg zu einem Einsatz mit einem Pkw kollidiert. Der Unfall wurde gegen 17.45 Uhr der Polizei gemeldet. Er ereignete sich im Kreuzungsbereich Billhorner Brückenstraße/Heidenkampsweg/Billstraße in Billbrook.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der Rettungswagen mit Sonder- und Wegerechten über eine rote Ampel. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß mit einem grauen Pkw.

Die Besatzung des Rettungswagens wurde nach bisherigen Informationen nicht schwer verletzt, aber in ein Krankenhaus gebracht. Im Fahrzeug befand sich kein Patient. Der Rettungswagen könnte noch auf dem Weg zu einem Einsatz gewesen sein, so die Polizei.

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Billstraße rund 1,5 Stunden gesperrt

Der Fahrer des Pkw erlitt Schürfwunden. Ob sich weitere Personen in dem Auto befanden, ist unklar. Auch die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Der Rettungswagen wurde zwar beschädigt, blieb aber fahrbereit.

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Die Billstraße war bis 19.10 Uhr in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt. Der Einsatz läuft derzeit noch, die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache. (mp)