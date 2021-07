Rettungseinsatz in Hamburg: Angler stürzt ins Wasser – Notarzt rückt an

St. Georg –

Ein Sturz ins eiskalte Wasser! Am Samstagmorgen musste die Feuerwehr nach St. Georg ausrücken. Dort war ein Angler in den Mittelkanal gefallen. Auch die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz.

Der Notruf ging gegen 10.50 Uhr in den Einsatzzentralen von Feuerwehr und Polizei ein. Am Mittelkanal an der Hammerbrookstraße sei ein Angler in das Wasser gefallen, hieß es. Sofort rückte ein Löschzug und der Notarzt an.

Hamburg: Angler stürzt in Kanal – Notarzt rückt an

Als die Retter am Einsatzort eintrafen, hatte sich der Unglücksrabe schon selbst aus dem kalten Gewässer gerettet. Nachdem er von Rettungsdienst und Notarzt versorgt war, stand fest, dass der Mann großes Glück hatte. Er musste nicht in eine Klinik eingeliefert werden. Ein Anglerkollege wickelte ihn in eine Decke und brachte ihn nach Hause.