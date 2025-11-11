Rettungseinsatz an S-Bahn-Station: Zugverkehr gestoppt

Für S-Bahnen in Richtung Wedel war am Dienstagmorgen am Bahnhof Altona Schluss: Grund war ein Rettungseinsatz an der Haltestelle Ottensen.

Kurz vor 9 Uhr wurde der Rettungsdienst wegen eines Notfalls zur S-Bahn-Station gerufen. Ein Fahrgast hatte nach MOPO-Informationen einen Herzinfarkt erlitten.

Das könnte Sie auch interessieren: Auto brennt in Hamburg: Halter hat eine ungewöhnliche Erklärung

Die Einsatzkräfte behandelten den Erkrankten laut Feuerwehr zunächst auf dem Gleis. Dann kam der Mann ins Krankenhaus. Der Zugverkehr wurde zunächst am Bahnhof Altona gestoppt. Derzeit läuft der Betrieb auf der Strecke nach Wedel wieder an.