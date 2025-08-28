Person von S-Bahn überrollt – tot

Vergeblicher Rettungseinsatz am S-Bahnhof Rübenkamp: Eine Person wurde am Donnerstagmorgen von einer S-Bahn überfahren, die Feuerwehr konnte sie nicht mehr retten.

Die Rettungskräfte wurden gegen 9.35 Uhr alarmiert: Eine Person im Gleisbett an der S-Bahn-Haltestelle Rübenkamp sei von einer S1 überfahren worden. Inzwischen ist sicher, dass die Person dabei ums Leben kam, so ein Sprecher der Feuerwehr. Alter und Geschlecht sind aktuell noch unklar. Der Rettungseinsatz ist inzwischen beendet. Die Leiche wird jetzt in das Institut für Rechtsmedizin gebracht.

Währenddes Einsatzes fuhren zwischen Barmbek und Ohlsdorf keine S-Bahnen. Gegen 11 Uhr konnte der Betrieb laut Deutscher Bahn allerdings wieder regulär aufgenommen werden. (zc)