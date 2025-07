Irrsinns-Aktion: Schwimmer wollen Elbe durchqueren – das geht nach hinten los

Bei 36 Grad in der Stadt suchten viele Menschen am Mittwoch Abkühlung im Wasser. Ein 45-Jähriger setzte es sich in den Kopf, durch die Elbe zu schwimmen. Da dort das Schwimmen allerdings aufgrund des Schiffsverkehrs verboten und lebensgefährlich ist, wurde die Polizei auf ihn aufmerksam. Auch ein weiterer Schwimmer wurde gestoppt.

Gegen 20 Uhr wurde die Polizei alarmiert, als ein Schwimmer im Wasser der Elbe (Höhe Ovelgönne) entdeckt wurde. Der 45-Jährige wollte sich wohl abkühlen, schwamm drauflos und wurde auf der Hälfte des Weges von den Beamten mit einem Schlauchboot eingesammelt.

Zweiter Schwimmer am Elbstrand entdeckt

Ein weiterer Mann wurde am Elbstrand entdeckt, der offenbar auch vorhatte, durch die Elbe zu schwimmen. Ob er gemeinsam mit dem anderen Schwimmer unterwegs war, konnte die Polizei nicht bestätigen. Laut einem Reporter vor Ort hätten die beiden Männer entrüstet mit der Polizei über eine mögliche Anzeige diskutiert.

Das könnte Sie auch interessieren: Absturz in Wald im Norden: Unglücks-Flugzeug war selbstgebaut

Die Polizei sagte der MOPO, dass bei einem der beiden Männer außerdem der Verdacht des illegalen Aufenthalts im Raum stehe.

Das Schwimmen in der Elbe ist aufgrund der starken Strömung und des Schiffsverkehrs lebensgefährlich. Durch die Schiffsschrauben und kräftigen Gezeiten können starke Sogwirkungen und Strudel entstehen, viele Schwimmer unterschätzen komplett die große Gefahr.