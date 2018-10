Retter entdecken Leiche: Mann (59) stirbt wegen einer Zigarette

Nach dem mysteriösen Brand in Altona steht fest: Bei dem Toten handelt es sich um einen 59-Jährigen. Er lag tot in seiner Wohnung an der Stresemannstraße, als die Retter Freitagnachmittag eintrafen.

Die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes hatte den Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Rund 30 Retter rasten gegen 15.40 Uhr zum Einsatzort. Als sie die Tür aufbrachen, fanden sie die Leiche des 59-Jährigen. Er war vermutlich mit einer Zigarette in der Hand eingeschlafen, wie ein Polizeisprecher am Sonnabend mitteilte. Der Mann lebte in einem Wohnprojekt für ehemalige Obdachlose.