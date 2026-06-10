An der Gorch-Fock-Schule ist es am Mittwochmorgen zu einem Großeinsatz von Rettungsdienst und Polizei gekommen. Dort hatte ein Auto mehrere Kinder erfasst, zwei von ihnen wurden schwer verletzt.

Zu dem Unglück kam es kurz vor Unterrichtsbeginn gegen 7.50 Uhr. Laut Polizei wollte eine 75-Jährige vor der Schule ein- oder ausparken und gab dabei unbeabsichtigt stark Gas.

Unfall vor Schule: Mehrere verletzte Schüler gemeldet

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Der schwere SUV geriet außer Kontrolle, durchbrach eine Hecke und krachte gegen einen Metallzaun. Dort kam der Land Rover schließlich zum Stehen.

Weil von mehreren Verletzten die Rede war, wurde Großalarm ausgelöst. Mehrere Rettungswagen, zwei Notärzte und der leitende Notarzt wurden zur Gorch-Fock-Schule gerufen.

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Zwei Kinder im Alter von sieben und zehn Jahren wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei erlitt eins der Kinder einen Armbruch, das andere eine Verletzung im Bereich des Brustkorbs. Lebensgefahr besteht bei beiden nicht.

Rettungsdienst versorgt Personen mit Schocksymptomen

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Ein weiteres, nur leicht verletztes zehnjähriges Kind wurde nach rettungsdienstlicher Begutachtung dem Vater übergeben. Darüber hinaus wurden mehrere weitere Personen mit Schocksymptomen vom Rettungsdienst versorgt. Die Schule hat die Eltern informiert und schulische Seelsorge- und Unterstützungsangebote veranlasst.

Der SUV durchbrach eine Hecke und einen Zaun am Schulgelände. NEWS5 / Fabian Höfig

Ob es sich beim Unfallfahrzeug um ein sogenanntes „Elterntaxi“ handelt, ist noch nicht offiziell bestätigt: Laut einem Reporter vor Ort wollte die Autofahrerin ihre Enkel zur Schule bringen.

Schulleiter will Verkehrssituation verbessern

Das legt auch ein Brief des Schulleiters an die Eltern nahe, der der MOPO vorliegt. Darin zeigt sich Karsten Wandtke-Rumpf zunächst „sehr erleichtert“ darüber, dass es den verletzten Kindern „den Umständen entsprechend gut geht“. Er verweist aber auch auf die Bring- und Abholsituation auf der Karstenstraße, die erst am Vortag ein Thema zwischen Elternrat und Schulleitung gewesen sei.

„Gemeinsam mit dem Elternrat arbeiten wir an weiteren Verbesserungen und hoffen auf die Unterstützung aller Eltern, die Karstenstraße möglichst nicht als Bring- und Abholbereich zu nutzen und Laufgemeinschaften zu forcieren“, schreibt Wandtke-Rumpf.

