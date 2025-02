Rentner löst Großeinsatz aus: SEK stürmt Wohnung in Hamburg

In Eidelstedt hat ein offenbar psychisch verwirrter Mann einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Er hatte am Telefon damit gedroht, sich und andere zu verletzen.

Zu dem Polizeieinsatz kam es am Sonntagabend gegen 18.20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus am Hörgensweg. Der Senior hatte zuvor mehrmals den Notruf gewählt und damit wichtige Leitungen blockiert. Nach MOPO-Informationen soll es damit gedroht haben, sich und andere zu verletzen.

Daraufhin schickte die Polizei eine Streifenwagenbesatzung zur Wohnung des 75-Jährigen, wie eine Sprecherin der MOPO sagte. An der Tür drohte der Mann damit, die Beamten anzugreifen, wenn sie seine Wohnung betreten würden.

Eidelstedt: SEK stürmt Wohnung von Mann (75) nach Drohung

Aufgrund dieser Drohung forderten die Polizisten das Spezialeinsatzkommando (SEK) an. Die Einsatzkräfte zerschlugen eine Fensterscheibe, um in die Erdgeschosswohnung zu gelangen, und nahmen den Senior fest. Nach MOPO-Informationen war der verhaltensauffällige Mann der Polizei bereits von Vorfällen in der Vergangenheit bekannt.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Der 75-Jährige sollte aufgrund seines Verhaltens einem Amtsarzt vorgeführt werden. Der lehnte eine Begutachtung jedoch ab, wie eine Polizeisprecherin der MOPO sagte. Daraufhin wurde der Mann wieder aus dem Gewahrsam entlassen. (mp)