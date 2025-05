Rennradfahrer kracht in geparktes Auto – Lebensgefahr

Schon wieder ein schwerer Unfall auf dem Elbdeich in Hamburg-Kirchwerder: Ein Rennradfahrer ist am Dienstagnachmittag in ein geparktes Auto gefahren und hat lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Der Notruf ging um etwa 14.45 Uhr ein. Auf der Straße Hower Hauptdeich war der 42-Jährige auf das Heck eines am Straßenrand geparkten Seats gefahren.

Häufige Rennradunfälle auf Elbdeichen

Die Heckscheibe des Wagens wurde bei dem Aufprall fast vollständig herausgeschlagen. Der Radfahrer erlitt laut Polizei schwere Kopfverletzungen und befindet sich in Lebensgefahr. Die Straße wurde für etwa anderthalb Stunden gesperrt.

Zuletzt war vor etwa drei Wochen ein Rennradfahrer ganz in der Nähe auf dem Zollenspieker-Hauptdeich mit einem geparkten Pkw kollidiert und schwer verletzt worden. Auch im vergangenen Spätsommer kam es in dem Bereich zu ähnlichen Unfällen.

Rennradfahrer nutzen die Strecken an den Elbdeichen gerne zum Training. Oft haben die Fahrer den Blick nach unten gerichtet – um dem Wind wenig Widerstand zu bieten, aber auch, um die aufgrund der Sitzposition belastete Nackenmuskulatur zu entspannen. Wenn dann ein Hindernis zu spät bemerkt wird, kann das bei hohem Tempo schlimme oder sogar fatale Folgen haben.