Schwerer Unfall in Kirchwerder: Ein Rennradfahrer ist am Freitagmittag gegen ein Auto gekracht. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Der Rennradfahrer krachte mit dem Kopf durch die Heckscheibe des SUV. News5

Ein Rennradfahrer ist am Freitagmittag bei einem Unfall am Zollenspieker Hauptdeich schwer verletzt worden.

Das Unglück ereignete sich um kurz vor 11.30 Uhr. Laut Angaben eines Reporters vor Ort war ein Radfahrer in das Heck eines geparkten Mercedes gefahren und mit dem Kopf durch die Scheibe gekracht. Die Scheibe zersplitterte durch die Wucht des Aufpralls.

Der Mann stürzte und erlitt schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Anschließend wurde er unter Begleitung eines Notarztes mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. (mwi)