Ein Rennradfahrer kracht in einen Pkw, Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz – die Straße wird komplett gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam.

Ein 35 Jahre alter Rennradfahrer ist am Sonntagnachmittag am Zollenspieker Hauptdeich in Kirchwerder auf einen geparkten Pkw aufgefahren – dabei verletzte er sich schwer. Der Unfall ereignete sich gegen 15.20 Uhr.

Nach Informationen einer Polizeisprecherin ist der Mann nicht lebensgefährlich verletzt. Er war nach dem Zusammenstoß ansprechbar, wurde jedoch zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Immer wieder kommt es an der Stelle zu Unfällen

Anzeige

Der Pkw stand zum Zeitpunkt des Unfalls geparkt am Straßenrand. Durch den Aufprall wurde er leicht beschädigt. Laut der Polizeisprecherin ereigneten sich an dieser Stelle häufig ähnliche Unfälle.

Während des Einsatzes sperrte die Polizei den Zollenspieker Hauptdeich vollständig. Gegen 16.50 Uhr wurde sie aufgehoben und der Einsatz beendet.