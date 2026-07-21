Mit gesenkten Kopf auf der Jagd nach Spitzenzeiten übersehen Rennradfahrer oft Hindernisse. Die Polizei sensibilisiert die Sportler.

Die Hamburger Polizei und der Radsport-Verband weisen Rennradfahrer auf die Gefahren hin. RÜGA

Erneut kam es in Hamburg entlang der bei Rennradfahrer beliebten Strecke in den Vier- und Marschlanden zu tragischen Unfällen. Auf der Jagd nach persönlichen Bestzeiten übersahen die Radsportler geparkte Autos am Straßenrand und krachten in deren Heck. Polizei und Bezirksamt wollen durch Aufklärungsarbeit solche Unglücke verhindern.

Im vergangenen Jahr ereigneten sich zahlreiche derartige Unfälle entlang der Straßen am Elbdeich. Um möglichst wenig Luftwiderstand zu haben, düsen Rennrad-Sportler mit gesenkten Kopf die Strecke entlang. Eine Körperhaltung, die einigen zum Verhängnis wurde.

Sie unterschätzten ihr Tempo, übersahen dabei am Straßenrand geparkte Autos und krachten in das Heck der Fahrzeuge. Zuletzt passierten am vergangenen Wochenende gleich zwei Unfälle solcher Art. Die Radsportler wurden dabei zum Teil schwer verletzt.

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Polizei sensibilisiert Radsportler für Gefahren

Auch im vergangenen Jahr gab es zahlreiche solcher Unfälle. Zusammen mit der Polizei ließ der Hamburger Radsport-Verband deshalb die Aktion „Kopf hoch“ erneut aufleben. Am Dienstagnachmittag postierten sich Mitglieder und Beamte an der Schleuse Kaltehofe (Rothenburgsort), um Rennradfahrer für die Gefahren zu sensibilisieren.

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Einsatzkräfte bei der Unfallaufnahme am Zollenspieker Hauptdeich. Christoph Leimig

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Laut NDR 90,3 fordern inzwischen auch Bezirkspolitiker von SPD und CDU weitere Sicherheitsmaßnahmen. Man wolle verstärkt ins Gespräch gehen – mit Rennradfahrern und -fahrerinnen sowie mit Radsportverbänden. Außerdem fordern die Politiker laut dem Sender Schilder an den Deichen, die über mögliche Gefahren aufklären und zu gegenseitigem Respekt aufrufen.