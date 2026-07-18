Am Zollenspieker Hauptdeich ist am frühen Samstagabend ein Zweiradfahrer in einen Pkw gerast. Erst am Freitag war an der gleichen Stelle dasselbe passiert.

Nur einen Tag nach der Kollision zwischen einem Rennradfahrer und einem parkenden Pkw kam es an der selben Stelle am Zollenspieker Hauptdeich zu einem fast identischen Unfall. Ein 29-jähriger Rennradfahrer wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr am Samstag. Wie die Polizei der MOPO am Abend berichtete, war der 29-Jährige mit voller Wucht in den korrekt parkenden Pkw am Straßenrand des Deiches in Richtung Zollenspieker Fährhaus und auf Höhe der Hausnummer 118 gefahren.

Dabei erlitt er unter anderem Schnittwunden im Kopfbereich und ein gebrochenes Nasenbein und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehr konnte während des Einsatzes der Rettungskräfte einspurig weitergeführt werden.