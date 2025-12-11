Renault kracht in Pizza-Auto: Fahrer und Beifahrerin von Feuerwehr befreit

Unfall in Sasel: Ein Renault ist am Mittwochabend mit einem Pizza-Lieferauto zusammengestoßen. Ein Wagen wurde bei dem Aufprall auf die Seite geschleudert, Fahrer und Beifahrerin mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Der Renault war gegen 20.50 Uhr auf der Straße Waldweg unterwegs, als das Fahrzeug aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Es stieß mit einem entgegenkommenden Lieferauto zusammen und landete auf der Seite, so eine Polizeisprecherin.

Unfall in Sasel: Beifahrerin leicht verletzt

Der 62-jährige Fahrer und seine Beifahrerin wurden von der Feuerwehr aus dem Auto befreit. Die Frau erlitt bei dem Unfall laut Polizei leichte Verletzungen. Die beiden Personen, die in dem Lieferauto saßen, blieben unverletzt.

Das könnte Sie auch interessieren: Radweg-Kreuzungen in Hamburg: Wer hat hier eigentlich Vorfahrt?

Der Waldweg wurde wegen des Unfalls voll gesperrt und konnte gegen 21.35 Uhr wieder freigegeben werden. (mp)