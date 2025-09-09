Rekordpromille im Morgengrauen – Mann landet in Zelle

Bundespolizisten sind am frühen Dienstagmorgen im Hamburger Hauptbahnhof mit einem ungewöhnlichen Zwischenfall konfrontiert worden. In der Wandelhalle (St. Georg) bemerkten sie einen Mann, der Passanten anpöbelte. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, reagierte er aggressiv – und musste gefesselt werden.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, fiel der 27-Jährige gegen 4.05 Uhr einer Streife auf, weil er lautstark wüste Beschimpfungen ausstieß. Bei der Überprüfung wurde er zunehmend aggressiv, sodass ihm Handschellen angelegt wurden.

Mann mit 4,21 Promille im Hauptbahnhof

Da der Mann offenbar erheblich alkoholisiert war, führten die Polizisten auf der Wache einen Atemalkoholtest durch – mit einem erstaunlichen Ergebnis: Laut Sprecher pustete der 27-Jährige 4,21 Promille. Nachdem ein Amtsarzt seine Gewahrsamsfähigkeit bestätigt hatte, konnte er seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen.