Großeinsatz in Hamburg: Reizgasattacke in Bus – mehrere Verletzte

Große Aufregung in Horn: Ein 19-Jähriger hat am Mittwochmittag Reizgas in einem Linienbus versprüht – vier Fahrgäste wurden verletzt, Polizei und Feuerwehr rückten mit einem Großaufgebot aus.

Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr gegen 12.25 Uhr zur Rennbahnstraße gerufen. Dort soll ein 19-Jähriger Reizgas in einem Bus versprüht haben. Ein beherzter Fahrgast schritt ein und nahm dem Jugendlichen die Kartusche weg.

Rettungsdienst versorgt vier Fahrgäste

Vier Fahrgäste klagten über Atembeschwerden und wurden vom Rettungsdienst behandelt. In die Klinik musste jedoch niemand gebracht werden. Die Polizei stellte die Personalien des mutmaßlichen Täters fest. Warum der Mann das Reizgas versprühte, wird derzeit ermittelt.