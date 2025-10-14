Reizgas in Hamburger Schule versprüht: Acht Kinder und ein Lehrer betroffen

Großalarm an der Stadtteilschule Mümmelmannsberg: Im Gebäude wurde Reizgas, vermutlich Pfefferspray, versprüht. Mehrere Schüler klagen über Atembeschwerden. Sofort macht sich ein Großaufgebot an Einsatzkräften auf den Weg nach Billstedt.

Die Feuerwehr alarmierte zunächst neun Rettungswagen und einen Notarzt. Auch mehrere Streifenwagen rückten an. Als die ersten Sanitäter eintrafen, stellte sich jedoch heraus, dass die Situation weniger dramatisch war als befürchtet.

Reizgas versprüht: Acht Kinder und ein Lehrer mit Atemwegsreizungen

Acht Kinder und ein Lehrer klagten über Atemwegsreizungen und Husten. Offenbar hatte ein noch unbekannter Täter in den Räumen der Schule Pfefferspray verteilt.

Das könnte Sie auch interessieren: Im Hamburger Westen: Sohn greift Eltern mit Messer an – und verletzt sich schwer

Die Einsatzleitung rief die noch nicht eingetroffenen Kräfte zurück, nur drei Rettungswagen und ein Notarzt blieben vor Ort, um die Betroffenen zu sichten. Alle wurden als leicht verletzt eingestuft, blieben aber in der Schule. Die Feuerwehr belüftete schließlich die Räume, damit der Unterricht weitergehen konnte. Die Polizei ermittelt nun, wer für die Tat verantwortlich ist – und um welches Gas es sich gehandelt hat.