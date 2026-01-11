Großeinsatz in Kiez-Bar: Mann versprüht Reizgas – zwei Verletzte

In einer Kneipe auf St. Pauli ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungsdienst gekommen. Es gab zwei Verletzte.

Zu dem Einsatz kam es gegen 2.10 Uhr in „Daddys Bar“ an der Talstraße. Die Kneipe wirbt mit dem Slogan: „Hier ist Respekt oberstes Gebot.“ Ein männlicher Gast, der laut Polizei etwa 30 bis 35 Jahre alt ist, zeigte davon offenbar wenig – und versprühte aus bislang unbekannten Gründen Reizgas.

Zwei Personen in Klinik – Kripo ermittelt

Mehrere Gäste flüchteten mit Atemwegs- und Augenreizungen ins Freie. Zahlreiche Streifen- und Rettungswagen rückten an, Sanitäter versorgten die Betroffenen. Zwei Personen kamen laut Polizei in eine Klinik. Der Täter konnte flüchten, die Kriminalpolizei ermittelt.