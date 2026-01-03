Reizgas im Hochhaus versprüht – Großeinsatz in Hamburg

In einem Hochhaus am Süderelbering in Neugraben-Fischbek ist am Freitagabend offenbar mutwillig Reizgas versprüht worden. Die Feuerwehr und die Polizei waren im Großeinsatz.

Bewohner hörten um kurz vor 20 Uhr mindestens einen lauten Knall. Das Gas verteilte sich im gesamten Treppenhaus – als Bewohner ihre Tür öffnen wollten, bekamen sie sofort einen Hustenreiz.

Reizgas versprüht: Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr untersuchte das Treppenhaus und belüftete es anschließend. Die Polizei durchsuchte das Hochhaus nach einem Tatverdächtigen – ohne Erfolg.

Das könnte Sie auch interessieren: Rohrbruch: Viel befahrene Straße in Hamburg gesperrt – Haushalte ohne Wasser

Der Einsatz war nach einer Stunde beendet, Feuerwehr und Polizei rückten ab. Verletzt wurde niemand. Erste Meldungen, nachdem das Reizgas durch eine Schreckschusspistole verteilt worden war, bestätigten sich nicht. (dg)