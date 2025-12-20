Panik bricht aus: Großeinsatz bei bekanntem Italiener in Hamburg

Ein versehentlich freigesetztes Tierabwehrspray löst im italienischen Restaurant „Palazzo“ in Harvestehude einen großen Rettungseinsatz aus. Die Feuerwehr hat die Situation schnell unter Kontrolle.

In dem Restaurant an der Rothenbaumchaussee hat in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Reizgas-Einsatz für Aufregung gesorgt: Um 0.58 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, mehrere Streifenwagen rückten an, bestätigt ein Polizeisprecher gegenüber MOPO.

„Palazzo“: 50 Gäste verlassen panisch das Restaurant

Der Auslöser: Einer Frau war ein Tierabwehrspray zu Boden gefallen. Beim Aufheben wurde die Dose versehentlich ausgelöst, das Gas verteilte sich im Raum. Nach Angaben des polizeilichen Lagedienstes befanden sich zu diesem Zeitpunkt rund 50 Gäste im Restaurant, die panisch das Lokal verließen.

Die Feuerwehr entschärfte die Lage, entfernte die Dose und lüftete das Restaurant. Vor Ort wurden drei Personen untersucht. Nach Angaben des Lagedienstes wurde niemand verletzt, ein Transport ins Krankenhaus war nicht nötig. Der Einsatz endete gegen 1.28 Uhr. (dpa/mp)