Ein Streit im Linienbus eskaliert – ein Unbekannter verletzt einen Fahrgast und flüchtet.

Ein Sanitäter versorgt einen Verletzten nach der Reizgas-Attacke in einem Bus in Jenfeld. Lars Ebner

In Hamburg-Jenfeld hat ein Unbekannter am frühen Abend Reizgas in einem Linienbus versprüht. Der Vorfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr im Bereich der Ecke Rodigallee/Holstenhofweg.

Laut Polizei war dem Vorfall ein Streit zwischen zwei Fahrgästen vorausgegangen. Worum es bei dem Konflikt ging, ist derzeit noch unklar. Im Verlauf der Auseinandersetzung setzte einer der Beteiligten Reizgas ein und flüchtete anschließend.

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Das Opfer erlitt leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften versorgt, bevor es in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die übrigen Fahrgäste im Bus blieben unverletzt.