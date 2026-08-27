An einem Gymnasium in Neugraben hat es einen Reizgasvorfall gegeben. Was ist passiert?

Feuerwehr- und Rettungskräfte stehen nach einem Reizgasvorfall vor dem Gymnasium Süderelbe. Hamburg News / Christoph Seemann

Am Donnerstagnachmittag ist es zu einem größeren Einsatz am Gymnasium Süderelbe in Neugraben-Fischbek gekommen. Offenbar wurde Reizgas versprüht.

Um 13.57 Uhr wurde die Polizei zum Gymnasium Süderelbe am Falkenbergsweg 5 gerufen. Grund für den Einsatz war das Versprühen von Reizgas, wie die Polizei bestätigte. Auch die Feuerwehr und Rettungskräfte waren vor Ort.

Mehrere Kinder durch Reizgas geschädigt

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Nach Angaben eines Reporters vor Ort waren insgesamt 14 Kinder betroffen und klagten über Reizungen der Augen und Atemwege. Alle konnten vor Ort medizinisch versorgt werden. Der Vorfall soll sich in der Aula der Schule zugetragen haben.

Demnach soll eine Schülerin als Verursacherin festgestellt worden sein. Die Polizei konnte bislang keine genaueren Angaben zur Ursache des Geschehens machen. Ob es sich um ein Versehen oder eine absichtliche Attacke handelt, muss noch ermittelt werden. (kla)