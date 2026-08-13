Alarm in einem Ärztehaus: Reizgas in der Luft löste einen Feuerwehreinsatz aus. Die Polizei ermittelt.

Feuerwehrleute und Polizisten bei einem Einsatz in einem Ärztehaus in Bergedorf. C. Leimig

Schreck in Bergedorf: Am Donnerstagvormittag wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz in einem Ärztehaus gerufen. Dort sollen Unbekannte Reizgas versprüht haben.

Die Feuerwehr wurde gegen 10.20 Uhr in die Straße Weidenbaumsweg 6 gerufen. In dem Gebäude war Reizgas ausgetreten, man befürchtete bis zu fünf Verletzte. Die Feuerwehr rückte mit 18 Einsatzkräften an. Mehrere Personen mussten das Gebäude verlassen.

Reizgas versprüht? Polizei ermittelt

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Vor Ort dann die Erleichterung: Reizgas war zwar ausgetreten, verletzt wurde aber niemand. Zwei Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet, konnten aber vor Ort verbleiben. Das Gebäude wurde durch die Feuerwehr belüftet.

Laut der Polizei könnten eine oder mehrere Personen das Reizgas versprüht haben. Die Ermittlungen laufen. (nf)