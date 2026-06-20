Eine Frau hilft beim Tragen eines Kinderwagens – da nutzt die Diebin ihre Chance.

Bundespolizisten haben am Freitagabend im Hauptbahnhof (St. Georg) eine Diebin festgenommen. Sie soll einer Frau das iPad gestohlen haben, als diese einer anderen Frau beim Tragen eines Kinderwagens geholfen hatte.

Wie die Bundespolizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 19.30 Uhr im Bereich der Bahnsteige zwischen Gleis 13 und Gleis 14. Hier ging eine Frau (44) einer anderen Reisenden beim Tragen eines Kinderwagens zur Hand. Diese Situation nutzte eine Diebin (43) eiskalt aus.

Hauptbahnhof: Diebin hatte Reizgas dabei

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Laut Bundespolizei soll die Verdächtige der 44-Jährigen dabei ein hochwertiges iPad aus dem Rucksack gestohlen haben. Das Opfer bemerkte den Verlust, konnte das Gerät aber orten und informierte die Bundespolizei.

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Die Tatverdächtige wurde nahe der Deichtorhallen (Hammerbrook) vorläufig festgenommen und das iPad sichergestellt. Darüber hinaus wurde eine Dose Reizgas bei der Diebin gefunden. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Waffenverbot eingeleitet.