mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Das Rehkitz schaffte es aus eigener Kraft nicht mehr aus dem Pool heraus.

Das Rehkitz schaffte es aus eigener Kraft nicht mehr aus dem Pool heraus. Foto: Christoph Seemann/HamburgNews

  • Hausbruch

Rehkitz stürzt in Pool und kommt nicht mehr raus – Feuerwehr eilt zu Hilfe

Ein Rehkitz stürzt in Hamburg in einen leeren Pool und kommt aus eigener Kraft nicht mehr hinaus. Die Feuerwehr eilt zu Hilfe.

Ein Rehkitz ist am frühen Sonntagmorgen in einem Waldgrundstück im Hamburger Stadtteil Hausbruch in einen trockengelegten Pool gefallen. Das Tier hatte es nicht mehr allein aus dem Pool geschafft, weshalb die Feuerwehr verständigt wurde, wie diese mitteilt.

Feuerwehr rettet Rehkitz aus Pool zum wiederholten Mal

Die Einsatzkräfte befreiten das Tier aus seiner misslichen Lage. Anschließend verschwand das Rehkitz sofort im Wald.

Das könnte Sie auch interessieren: Glück und Elend: Was eine Chirugin auf dem größtem Hospitalschiff der Welt erlebte

Laut dem Hauseigentümer ist dies nicht der erste Vorfall dieser Art: Schon mehrfach musste er Rehe aus dem Pool retten. Informationen zum Zustand des Rehkitzes gibt es laut Feuerwehr aktuell nicht. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test