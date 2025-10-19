mopo plus logo
Ein Reh steckt in einem Metalltor

Das Reh steckte in einem Metalltor fest und konnte sich nicht mehr eigenständig befreien. Foto: Christoph Leimig

  • Kirchwerder

Reh in Tor eingeklemmt – Feuerwehr rückt mit Spezialgerät an

Tierischer Notfall! Am Sonntagmorgen musste die Feuerwehr in Kirchwerder ein Reh befreien, das sich in einem Metalltor verfangen hatte.

Die Feuerwehr wurde gegen 7.50 Uhr an die Straße Auf dem Sülzbrack gerufen, weil ein Reh zur Hälfte in einem Tor feststeckte, wie ein Sprecher bestätigte. Die Rettungskräfte kamen mit einem Spezialgerät und bogen die Metallstrebe auseinander, um das Tier zu befreien. Dabei legte die Feuerwehr dem Reh eine Decke über den Kopf, um es zu beruhigen.

Nach etwa einer halben Stunde war der Einsatz laut Feuerwehr beendet. Das Reh war wieder frei und hüpfte eilig in den angrenzenden Wald zurück. (zc)

