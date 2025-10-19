Reh in Tor eingeklemmt – Feuerwehr rückt mit Spezialgerät an

Tierischer Notfall! Am Sonntagmorgen musste die Feuerwehr in Kirchwerder ein Reh befreien, das sich in einem Metalltor verfangen hatte.

Die Feuerwehr wurde gegen 7.50 Uhr an die Straße Auf dem Sülzbrack gerufen, weil ein Reh zur Hälfte in einem Tor feststeckte, wie ein Sprecher bestätigte. Die Rettungskräfte kamen mit einem Spezialgerät und bogen die Metallstrebe auseinander, um das Tier zu befreien. Dabei legte die Feuerwehr dem Reh eine Decke über den Kopf, um es zu beruhigen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Todesfälle durch Helmpflicht vermeidbar“ – Experte ist trotzdem dagegen

Nach etwa einer halben Stunde war der Einsatz laut Feuerwehr beendet. Das Reh war wieder frei und hüpfte eilig in den angrenzenden Wald zurück. (zc)