Regenschirm fängt Feuer: Einsatz am Bahnhof Blankenese

Am Samstagabend hat es einen kleineren Einsatz am S-Bahnhof Blankenese gegeben.

Wie die Feuerwehr der MOPO mitteilte, war ein Regenschirm in die Stromschienen gefallen, wo er aufgrund der hohen Spannung sofort Feuer fing.

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Passanten konnten die Flammen aber löschen, noch bevor die Retter eingetroffen waren. Der Bahnverkehr war nur kurz unterbrochen, die Feuerwehr konnte den Einsatz aber schnell beenden. (prei)