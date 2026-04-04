Regenschirm fängt Feuer: Einsatz am Bahnhof Blankenese
Am Samstagabend hat es einen kleineren Einsatz am S-Bahnhof Blankenese gegeben.
Wie die Feuerwehr der MOPO mitteilte, war ein Regenschirm in die Stromschienen gefallen, wo er aufgrund der hohen Spannung sofort Feuer fing.
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Passanten konnten die Flammen aber löschen, noch bevor die Retter eingetroffen waren. Der Bahnverkehr war nur kurz unterbrochen, die Feuerwehr konnte den Einsatz aber schnell beenden. (prei)
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