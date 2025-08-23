Mann torkelt über Hamburger S-Bahn-Station – jetzt sitzt er im Knast

Am späten Donnerstagabend hat die Bundespolizei einen gesuchten Straftäter an der S-Bahnstation Reeperbahn festgenommen. Gegen 23.40 Uhr fiel der 29-Jährige einer Streife auf dem Bahnsteig auf – offenbar stark alkoholisiert.

Bei der Überprüfung seiner Personalien kam heraus: Der Mann war seit dem 21. August per Haftbefehl gesucht. Die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Itzehoe hatte ihn wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Beleidigung zur Festnahme ausgeschrieben.

Er hatte laut Bundespolizei eine Geldstrafe in Höhe von 960 Euro nicht bezahlt und muss nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 70 Tagen absitzen.

Nach Kontrolle: 29-Jähriger seit Freitag in Haft

Zudem besteht gegen den polizeibekannten Deutschen, der bereits wegen Roheitsdelikten aufgefallen ist, eine weitere Fahndung zur Aufenthaltsermittlung. Hintergrund ist ein Verfahren der Staatsanwaltschaft Hamburg wegen gefährlicher Körperverletzung.

Nach der Festnahme wurde der Mann mit einem Funkstreifenwagen zum Bundespolizeirevier Hamburg-Altona gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab 1,7 Promille. Ein Arzt bestätigte seine Gewahrsamsfähigkeit. Nach einer Nacht in der Zelle wurde der 29-Jährige am Freitagmorgen um 7.30 Uhr in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. (mp)