Ein Mann (18) hat am S-Bahnhof Reeperbahn (St. Pauli) für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Er soll belästigt, geschlagen, getreten und sogar gebissen haben. Auch in der Wache hörte er laut Bundespolizei nicht auf, für Ärger zu sorgen.

Bahn-Sicherheitsmitarbeitern fiel der 18-Jährige in der Nacht zu Samstag gegen 1.50 Uhr auf: Er soll Frau belästigt und sich auf den Bahnsteigboden direkt an der Kante zum Gleisbett gelegt haben.

18-Jähriger beißt Bahn-Mitarbeiter durch Strichjacke hindurch

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Auf die Ansagen der Bahn-Mitarbeiter soll er nicht allzu freundlich reagiert haben. Er wurde zu Boden gebracht und soll währenddessen immer wieder versucht haben, die Mitarbeiter zu treten und zu schlagen. Einem biss der 18-Jährige mehrfach durch dessen Strickjacke in die Unterarme, sagt Woldemar Lieder, ein Sprecher der Bundespolizei.

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Gegenüber den Beamten der Bundespolizei soll er sich nicht anders verhalten haben. Daher sei er gefesselt zum Revier am Hauptbahnhof (St. Georg) gebracht worden. Dort habe man dann die Identität des Mannes zweifelsfrei feststellen können.

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Strafverfahren eingeleitet

Der Ärger hörte damit aber nicht auf. Lieder: „Im Gewahrsamsbereich trat er mehrfach gegen ein Sichtfenster, sodass es zersprang und beschädigt wurde.“ Weil er „offensichtliche, drogenbedingte Ausfallserscheinungen“ gezeigt habe, kam er per Rettungswagen in ein nahes Krankenhaus.

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Gegen den Mann wurden diverse Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Vorwurfs der Körperverletzung.