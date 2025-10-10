Encrochat fordert nächstes „Opfer“: Durchsuchung bei Dealer

Razzien in Langenhorn, Poppenbüttel und Seevetal: Einsatzkräfte haben drei Wohnungen durchsucht und einen 39-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Es geht um große Mengen Amphetamin und mehrere Kilogramm Kokain.

Hintergrund der Durchsuchungen am Mittwochmorgen sind die laufenden Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft auf Basis entschlüsselter Daten der Krypto-Messengerdienste EncroChat und SkyECC. Die Auswertung der Chats hatte Hinweise auf den Handel mit mehr als 130 Kilogramm Amphetamin und rund zehn Kilogramm Kokain geliefert.

Drogenfahnder durchsuchen parallel drei Wohnobjekte

Einsatzkräfte des Drogendezernats (LKA 62), der Zielfahndung (LKA 23) und des Polizeikommissariats Seevetal durchsuchten parallel die drei Wohnobjekte in Langenhorn, Poppenbüttel und Seevetal. Dabei stellten sie mögliche Beweismittel sicher.

Der Verdächtige wurde in seiner Wohnung in Langenhorn festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 39-Jährige in die Untersuchungshaftanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an. (mp)