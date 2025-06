Mehrere Razzien in Hamburg: Polizei durchsucht Lokale – und wird fündig

Razzien in Jenfeld und auf Finkenwerder! Am Freitagabend war die Polizei auf großen Durchsuchungsaktionen – und wurde fündig. Zahlreiche illegale Glücksspielautomaten wurden beschlagnahmt. In einem Hinterzimmer wurden zudem große Mengen Marihuana gefunden.

Ab 17 Uhr starteten die Polizei und das Bezirksamt Wandsbek ihre Durchsuchungsaktion in Jenfeld – ein Präventiveinsatz, wie ein Sprecher des Polizei-Lagediensts am Samstag erklärte. Die Beamten vermuteten einen Verstoß des Gaststättengesetzes und stürmten insgesamt vier Lokale. Darunter waren zumeist Shisha Bars und ein Kulturverein in der Charlottenburger Straße, wie ein Reporter vor Ort berichtet.

Drei illegale Glücksspielautomaten und ein illegales Wett-Terminal fanden die Beamten bei ihren Durchsuchungen. Die manipulierten Geräte wurden beschlagnahmt. Als die Einsatzkräfte sich in einem Hinterzimmer des Kulturvereins umsahen, fanden sie dort zudem rund 500 Gramm gelagertes Marihuana.

Zweite Razzia in Bar auf Finkenwerder

Die Bar „380“ auf Finkenwerder wurde bereits im Dezember durchsucht. News5/Sebastian Peters Die Bar „380“ auf Finkenwerder wurde bereits im Dezember durchsucht.

Auch in Finkenwerder war die Polizei ab 19 Uhr auf Razzien. Hierbei lag ein Durchsuchungsbeschluss vor, es handelte sich also um einen geplanten Einsatz, wie der Polizei-Sprecher sagte. „Es stand illegales Glücksspiel im Raum“, so der Sprecher. Sieben Objekte seien durchsucht worden. Dabei kamen auch Spürhunde zum Einsatz. Laut Berichten vor Ort wurde auch die Bar „380“ am Finkenwerder Norderdeich durchsucht. Diese war bereits im Dezember Ziel einer Razzia.

Insgesamt acht illegale Glücksspielautomaten fanden die Beamten bei ihren Durchsuchungen. Auch diverse weitere Technikgeräte und Unterlagen beschlagnahmte die Polizei. Gegen 21.40 Uhr war die Razzia beendet. (mwi)