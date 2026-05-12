Razzia mitten in der Nacht: Polizei sprengt große Zocker-Runde in Hamburg

Mitten in der Nacht auf Dienstag rückte die Polizei in Billstedt zu einem größeren Einsatz aus. Der Verdacht: illegales Glücksspiel.

Der Einsatz begann gegen 1.41 Uhr an der Billstedter Hauptstraße. Wie die Polizei der MOPO mitteilte, wurden dort insgesamt 31 Personen angetroffen. Außerdem fanden die Beamten bei den Beteiligten hohe Bargeldsummen sowie Betäubungsmittel.

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An der betroffenen Adresse befindet sich ein Café. Ob die Räume tatsächlich der Ort des mutmaßlichen illegalen Glücksspiels waren, wurde von der Polizei bislang jedoch nicht bestätigt.